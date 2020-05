Predicatore Usa a processo/ "Vendere falsa cura Coronavirus è libertà religiosa" (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Predicatore Usa Jim Bakker è sotto processo per una falsa cura Coronavirus. La difesa replica: "Violata libertà religiosa" Leggi su ilsussidiario Coronavirus - tutte le notizie della notte – Calano per un giorno i morti negli Usa. Trump senza esperti al briefing - dietro l’idea sulla candeggina spunta la lettera di un predicatore (Di mercoledì 6 maggio 2020) IlUsa Jim Bakker; sottoper una. La difesa replica: "Violata; religiosa"

Il predicatore evangelico Jim Bakker, negli Usa molto noto grazie alla televisione, è sotto accusa per avere venduto una falsa cura per il Coronavirus ma si difende sostenendo che è il suo modo di ese ...

Salgono a 2.790.986 i contagiati nel mondo dal Coronavirus, secondo l'ultima stima della Johns Hopkins University, con 195.920 vittime. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito con quasi 900 mila cas ...

