Possiamo dormire a casa del congiunto o del fidanzato/a? La risposta (Di mercoledì 6 maggio 2020) Posso dormire a casa del fidanzato o della fidanzata? Dal 4 maggio 2020 si può andare a trovare il proprio partner, in quanto le coppie di fidanzati fanno parte della categoria degli affetti stabili. Tuttavia, ci sono delle regole ben precise da rispettare quando si fa visita ad un congiunto e tra queste c'è quella che vieta il pernottamento. In poche parole - secondo l'interpretazione data dalla Questura di Alessandria - non si può restare a dormire a casa del partner. Il DPCM del 26 aprile 2020 con il quale sono state fissate le regole da seguire nella prima parte della fase due, quella che va dal 4 al 17 maggio 2020, lascia spazio a diversi dubbi interpretativi, sui quali nemmeno la FAQ del Governo riesce a fare chiarezza. Per questo motivo la Questura di ...

