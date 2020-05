Maturità Coronavirus: modalità orale e partenza il 17 giugno (Di mercoledì 6 maggio 2020) Modalità orale e partenza il 17 giugno, come cambia la maturità ai tempi del Coronavirus: le indicazioni su domande e materie di riferimento. Importanti novità sul fronte dell’esame di maturità in emergenza Coronavirus: molte conferme dall’intervento in aula della ministra Lucia Azzolina, nel corso del Question Time di oggi nell’Aula di Montecitorio. Leggi anche –> … L'articolo Maturità Coronavirus: modalità orale e partenza il 17 giugno è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Coronavirus - come cambia la maturità : esami di Stato al via il 17 giugno - colloqui in presenza davanti alla commissione

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : l’orale della Maturità si svolgerà in presenza

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : l’orale della Maturità si svolgerà in presenza (Di mercoledì 6 maggio 2020) Modalitàil 17, come cambia la maturità ai tempi del: le indicazioni su domande e materie di riferimento. Importanti novità sul fronte dell’esame di maturità in emergenza: molte conferme dall’intervento in aula della ministra Lucia Azzolina, nel corso del Question Time di oggi nell’Aula di Montecitorio. Leggi anche –> … L'articolo Maturità: modalitàil 17è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MarcoAcco68 : RT @agiasocial: #Scuola, Autorità garante per l'#infanzia e l'#adolescenza: sì a riaperture diversificate. Emergenza #coronavirus occasione… - ilSicilia : Gli esami di maturità al tempo del Coronavirus: ecco come saranno le prove - BreakingItalyNe : RT @RaiNews: #Coronavirus, Azzolina: l'esame di #Maturità sarà in presenza. Il colloquio durerà un'ora - RaiNews : #Coronavirus, Azzolina: l'esame di #Maturità sarà in presenza. Il colloquio durerà un'ora - GDS_it : La #maturità ai tempi del #Coronavirus, la #Azzolina: 'Sarà di presenza e durerà un'ora' -