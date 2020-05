Fase 2: Lollobrigida (Fdi), ‘faremo di tutto per fermare oscena sanatoria’ (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Solo un governo da barzelletta, mentre l’Italia è in ginocchio, può considerare una priorità una sanatoria generalizzata degli immigrati. Fratelli d’Italia farà di tutto per fermare questa oscenità”. Lo ha detto interpellato dal Tg3 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. L'articolo Fase 2: Lollobrigida (Fdi), ‘faremo di tutto per fermare oscena sanatoria’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Solo un governo da barzelletta, mentre l’Italia è in ginocchio, può considerare una priorità una sanatoria generalizzata degli immigrati. Fratelli d’Italia farà diperquesta oscenità”. Lo ha detto interpellato dal Tg3 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco. L'articolo2:(Fdi), ‘faremo dipersanatoria’ proviene da Ildenaro.it.

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – "Solo un governo da barzelletta, mentre l'Italia è in ginocchio, può considerare una priorità una sanatoria generalizzata degli immigrati. Fratelli d'Italia farà di tutto per fermare questa oscenità".

