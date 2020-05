Coldiretti | “Fermare speculazioni su prezzi”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – Fermare lesui prezzi dei beni di prima necessità per difendere la capacità delle famiglie di rifornire le dispense di casa con cibo e bevande e garantire un giusto compenso agli agricoltori. È la richiesta del Presidente dellaEttore Prandini nell’incontro con il premier Giuseppe Conte per fare il punto sulle misure in campo con il Dl Maggio contro gli effetti dell’emergenza coronavirus. “È fondamentale – sottolinea Prandini – garantire la stabilità dei prezzi lungo tutta la filiera per bloccare ogni tentativo di speculazione a danno dei consumatori e degli agricoltori che devono poter continuare a produrre per difendere la sovranità alimentare del Paese in un momento di grandi tensioni internazionali sugli scambi commerciali”. “Nelle campagne in questo ...