Cher canta Chiquitita in spagnolo per l’UNICEF (Di mercoledì 6 maggio 2020) Cher canta in spagnolo una sua versione di Chiquitita degli ABBA in uscita l’8 maggio. Il ricavato sarà interamente devoluto all’UNICEF Cher riprende Chiquitita degli ABBA e la reinterpreta per raccogliere fondi da devolvere all’UNICEF. La sua versione in spagnolo sarà rilasciata il prossimo 8 maggio, in occasione dell’evento COVID-19 Virtual Special dell’UNICEF. In contemporanea all’inizio dell’evento la canzone sarà rilasciata in versione digitale. Questa è la prima volta che la cantante propone un brano interamente in spagnolo. Queste le parole di Cher: “Ho iniziato a provare la versione spagnola alla fine dello scorso anno. Quando il mondo ha iniziato ad essere afflitto dal Coronavirus, ho voluto essere d’aiuto in qualche modo. Ho pensato che fosse il momento giusto per portare a termine la ... Leggi su zon Concertone Primo Maggio - da Vasco Rossi a Zucchero : svelati i cantanti

Cher riprende Chiquitita degli ABBA e la reinterpreta per raccogliere fondi da devolvere all'UNICEF. La sua versione in spagnolo sarà rilasciata il prossimo 8 maggio, in occasione dell'evento COVID-19 Virtual Special dell'UNICEF. In contemporanea all'inizio dell'evento la canzone sarà rilasciata in versione digitale. Questa è la prima volta che la cantante propone un brano interamente in spagnolo. Queste le parole di Cher: "Ho iniziato a provare la versione spagnola alla fine dello scorso anno. Quando il mondo ha iniziato ad essere afflitto dal Coronavirus, ho voluto essere d'aiuto in qualche modo. Ho pensato che fosse il momento giusto per portare a termine la ...

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Cher pubblica la versione spagnola del grande classico degli Abba "Chiquitita", in uscita l'8 maggio. Tutti i ricavi andranno all'Unicef. Simultaneamente verrà pubblicata digit ...

