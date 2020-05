Cataldo Franco, ai domiciliari il carcerierie di Giuseppe Di Matteo, sciolto nell'acido a 13 anni. Scarcerato per rischio Covid-19 (Di mercoledì 6 maggio 2020) Cataldo Franco ha ottenuto il trasferimento agli arresti domiciliari per il rischio di contrarre il Covid-19. L'uomo, stava scontando una condanna all'ergastolo. Per circa due mesi fu il... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 maggio 2020)ha ottenuto il trasferimento agli arrestiper il rischio di contrarre il Covid-19. L'uomo, stava scontando una condanna all'ergastolo. Per circa due mesi fu il...

CalabriaTw : L'ergastolano Franco Cataldo, l'uomo che tenne segregato Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino Di Matteo n… - pa_tere : RT @fanpage: Franco Cataldo tenne in custodia il piccolo, in catene, nei suoi campi agricoli. Ora è ai domiciliari - IZ6CLZantonio : Ergastolani e mafiosi tornano a casa, #Bonafede SVEGLIA! ??OGGI l’ergastolano Cataldo Franco, condannato per il seq… - ghibliw12 : RT @CalabriaTw: L'ergastolano Franco Cataldo, l'uomo che tenne segregato Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino Di Matteo nell'esta… - Chiaserotti : RT @CalabriaTw: L'ergastolano Franco Cataldo, l'uomo che tenne segregato Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino Di Matteo nell'esta… -