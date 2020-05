Casalduni | arriva la risposta del sindaco alla minoranza | “Tutti hanno visto impegno del

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) –puntuale ladeldi, Pasquale Iacovella,nota dellaconsiliare in merito“sospensione e proroga del termine per il pagamento Tari e Cosap per gli operatori commerciali costretti a sospendere l’attività causa Covid19″. “Non posso tacere – esordisce ilnota del gruppo consiliare diche, in un momento difficile come questo prova solo a rianimare i pochi elettori ancora al seguito di chi per trent’anni ha creato solo disastri, economici ed ecologici. La nota recapitata in comune ieri, altro non è che un copia e incolla, ma volendo strafare probabilmente è stato aumentato un mese ad altro documento dimenticandosi di togliere un giorno al mese di agosto“. “Nessuna morale – ...