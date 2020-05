Yakuza Kiwami 2 in arrivo su Xbox Game Pass per PC e console questo mese? (Di martedì 5 maggio 2020) A quanto pare, sembra che un altro gioco della celebre serie Yakuza sia destinato ad approdare sul servizio di Microsoft, Xbox Game Pass.Dopo il lancio di Yakuza Kiwami, potrebbe essere arrivato il momento di Yakuza Kiwami 2, che dovrebbe arrivare su Game Pass per PC e console nel corso di questo mese. Sull'account Twitter ufficiale del servizio, è comparso un teaser con la mail dell'ormai famosa Melissa McGamePass:Leggi altro... Leggi su eurogamer Yakuza Kiwami disponibile su Xbox Game Pass (Di martedì 5 maggio 2020) A quanto pare, sembra che un altro gioco della celebre seriesia destinato ad approdare sul servizio di Microsoft,.Dopo il lancio di, potrebbe essere arrivato il momento di2, che dovrebbe arrivare super PC enel corso di. Sull'account Twitter ufficiale del servizio, è comparso un teaser con la mail dell'ormai famosa Melissa Mc:Leggi altro...

Eurogamer_it : #XboxGamePass per PC e console: in arrivo #Yakuza Kiwami 2 questo mese? - AkibaGamers : Dopo il suo amatissimo prequel, anche Yakuza Kiwami approda su Xbox One e Xbox Game Pass riportandoci nella Kamuroc… -

Ultime Notizie dalla rete : Yakuza Kiwami Xbox Game Pass, Yakuza Kiwami 2 in uscita questo mese su Xbox One e PC? Multiplayer.it Yakuza Kiwami 2 potrebbe arrivare presto su Xbox Game Pass

La serie Yakuza, storicamente legata al brand Playstation, è approdata anche dapprima su PC (tramite Steam) e recentemente Yakuza Kiwami è stato reso disponibile sia per Windows 10 che per Xbox One su ...

Yakuza: Like a Dragon appare nel database di Steam

Lo scorso 16 gennaio Yakuza: Like a Dragon, il picchiaduro in stile gdr targato Sega, è approdato sul mercato giapponese senza però dare notizie certe sull’uscita occidentale prevista per questo 2020.

La serie Yakuza, storicamente legata al brand Playstation, è approdata anche dapprima su PC (tramite Steam) e recentemente Yakuza Kiwami è stato reso disponibile sia per Windows 10 che per Xbox One su ...Lo scorso 16 gennaio Yakuza: Like a Dragon, il picchiaduro in stile gdr targato Sega, è approdato sul mercato giapponese senza però dare notizie certe sull’uscita occidentale prevista per questo 2020.