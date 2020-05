XFactor: dopo il flop, le trattative con i nuovi giudici (Di martedì 5 maggio 2020) dopo il flop di ascolti della scorsa edizione, XFactor è pronto a ripartire. Il team dei giudici subirà una vera e propria rivoluzione: già avviati i nuovi contatti. L’ultima edizione di XFactor non ha dato i risultati sperati per quanto riguarda gli ascolti. Come riporta Leggo, infatti, il team dei giudici della scorsa edizione, sebbene … L'articolo XFactor: dopo il flop, le trattative con i nuovi giudici proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 5 maggio 2020)ildi ascolti della scorsa edizione,è pronto a ripartire. Il team deisubirà una vera e propria rivoluzione: già avviati icontatti. L’ultima edizione dinon ha dato i risultati sperati per quanto riguarda gli ascolti. Come riporta Leggo, infatti, il team deidella scorsa edizione, sebbene … L'articoloil, lecon iproviene da www.inews24.it.

Ultime Notizie dalla rete : XFactor dopo XFactor: dopo il flop, le trattative con i nuovi giudici Inews24 Emma Marrone è il nuovo giudice di XFactor

Emma Marrone la nota cantante uscita dal talent Amici di Maria De Filippi sembra sia stata scelta per essere il nuovo giudice di X-Factor 14. Emma, la bella pugliese, sembra essere stata scelta per di ...

X Factor 2020: Emma Marrone sarà un nuovo giudice?

La nuova edizione di X Factor sarà molto diversa dalle precedenti, un po’ per via dell’emergenza da Coronavirus e un po’ perché si vocifera dell’arrivo di Emma Marrone. Emma Marrone- foto curiosauro.i ...

