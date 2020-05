Uomini e Donne | ecco il tronista più amato dai telespettatori

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 5 maggio 2020) Ilpiùè il programma piùdai. Il merito è di coloro che partecipano per trovare l’anima gemella. Da lunedì 4 maggio andranno in onda le puntate del vecchio format, ma con delle novità. Non saranno presenti nello studio Gianni Sperti e Tina Cipollari per evitare ogni tipo di assembramento. Non si faranno le sterne e non si dedicheranno dei minuti al ballo. Secondo voci di corridoio pare che Carlo Pietropoli e Giovanna Abate porteranno avanti il loro percorso. Su Daniele Dal Moro e Sara Shaimi per ora non si sa nulla. Gli utenti social, come sempre, esprimono un loro parere sul web facendo delle statistiche di gradimento. Molti hanno fatto il nome di unpresente in una precedente edizione. Dal trono a una convivenza Ilpiùè Lorenzo Riccardi. ...