Sticchi Damiani | «Retrocessione del Lecce? Non esistono motivi»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 maggio 2020) Il presidente delSaveriosi dice tranquillo sulla eventualedel club a tavolino Nuove dichiarazioni da parte di Saverio, presidente del. Il numero uno dei salentini ha parlato alla Gazzetta del Mezzogiorno, dicendo la sua sulla situazione attuale dei giallorossi. «Al momento non esiste alcun motivo per ladel: non ci sonodi carattere giuridico, di classifica o di merito sportivo perché possa essere decisa lain Serie B e per questo, sono tranquillo. Se si dovesse tornare a giocare invece, i verdetti verranno emessi dal campo, com’è giusto che sia». Leggi su Calcionews24.com