Palestre | si va verso la riapertura il 18 Maggio

Leggi su zon

(Di martedì 5 maggio 2020) Il Ministro dello Sport Spadafora avrebbe fissato ladelleal 182020. Il protocollo anti-contagio L’intenzione dichiarata del Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora sarebbe quella di riaprire leil prossimo 18, data che potrebbe tuttavia subire uno slittamento in avanti (non oltre la fine del mese) per permettere ai gestori di club di adeguarsi alle regole del protocollo anti-contagio, il quale potrebbe essere ratificato sulla base di quanto già previsto per gli allenamenti individuali. Tra le prescrizioni, capisaldi sono il mantenimento della distanza, e proprio per questo si pensa ad ingressi contingentati o su appuntamento, e igienizzazione, della struttura e degli attrezzi, prima e dopo l’uso. Prima di accedere alle, agli utenti (già in tenuta ginnica poichè gli spogliatoi potrebbero rimanere ...