“Milano non è il set di Grease”: Sala fa la voce grossa sui balli in strada. Il web risponde per le rime (video) (Di martedì 5 maggio 2020) Il sindaco di Milano Beppe Sala ora fa la voce grossa e si sfoga dai suoi canali social. Il primo cittadino ha voluto stigmatizzare il video dello street party andato in scena in zona Porta Venezia, e rimbalzato sui social: con decine di ragazzi che ballano per strada sulle note provenienti da un appartamento di via Nino Bixio. “Ieri impazzava in rete un video dal primo piano di una casa. Conn le finestre aperte; e dietro un paio di dj con la musica a palla e gente che ballava in strada”. Esordisce Sala. Si è difeso dalle critiche: “Ai 2 dj, o presunti tali, voglio dire che la via non è la vostra. Ieri abbiamo mandato un controllo ed è partita una diffida ai ragazzi. Dico usiamo la testa, non siete sul set di ‘Grease’ o di ‘Lalaland’. E’ il momento in cui bisogna ... Leggi su secoloditalia Sala ha detto che la campagna “Milano non si ferma” è stata un errore (Di martedì 5 maggio 2020) Il sindaco di Milano Beppeora fa lae si sfoga dai suoi canali social. Il primo cittadino ha voluto stigmatizzare il video dello street party andato in scena in zona Porta Venezia, e rimbalzato sui social: con decine di ragazzi che ballano persulle note provenienti da un appartamento di via Nino Bixio. “Ieri impazzava in rete un video dal primo piano di una casa. Conn le finestre aperte; e dietro un paio di dj con la musica a palla e gente che ballava in”. Esordisce. Si è difeso dalle critiche: “Ai 2 dj, o presunti tali, voglio dire che la via non è la vostra. Ieri abbiamo mandato un controllo ed è partita una diffida ai ragazzi. Dico usiamo la testa, non siete sul set di ‘Grease’ o di ‘Lalaland’. E’ il momento in cui bisogna ...

caritas_milano : La pandemia della spesa militare In Italia nel 2020 spesi già oltre 26 miliardi in forniture belliche, mentre i me… - caritas_milano : Sfruttamento lavorativo e caporalato, più le 50% delle inchieste sono al Centro-Nord Non sono situazioni episodich… - MattiaBriga : ?? 4 Maggio 2017 ?? Non Più Una Bugia ?? Alcatraz ?? Milano - zazoomblog : “Milano non è il set di Grease”: Sala fa la voce grossa sui balli in strada. Il web risponde per le rime (video) -… - rufete22 : RT @Sport_Mediaset: Nuovo San Siro: occasione di rinascita per Milano e non solo. #SportMediaset #fotonews -

Ultime Notizie dalla rete : “Milano non Coronavirus Milano, le case di riposo come frullatori: «Qui tutti mischiati e il virus è esploso» Corriere della Sera