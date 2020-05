Meteo, le previsioni di mercoledì 6 maggio. VIDEO (Di martedì 5 maggio 2020) Mercoledì l'avanzata dell'anticiclone africano verrà temporaneamente frenata dall'arrivo di aria più fresca che innescherà dei temporali, talvolta violenti, su molte regioni del Centro Nord. Le aree più colpite saranno le Alpi e Prealpi, Il Triveneto, l’Emilia, le regioni adriatiche, i rilievi appenninici, localmente anche il Lazio. Successivamente l'alta pressione si riprenderà la scena riportando il bel tempo, ma soprattutto un graduale aumento delle temperature. I valori massimi saliranno fino a raggiungere 26-27 gradi al Nord Ovest (sabato a Torino e Milano), in Toscana, al Nord Est (ad esempio a Bologna e Ferrara) e valori ancora più alti al Sud con punte di 30 gradi in Sicilia e Puglia.Le previsioni al NordTemporaneo peggioramento sulle regioni settentrionali, soprattutto sul versante orientale. Piovaschi e temporali ... Leggi su tg24.sky Previsioni Meteo : breve break anticiclonico in vista per domani con più nubi - locali piogge e temporali

