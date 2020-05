Harry Potter e il calice di fuoco, un video su TikTok confonde i fan: "Quella scena non era nel film" (Di martedì 5 maggio 2020) Una versione de Harry Potter e il calice di fuoco contenente una scena tagliata ha confuso i fan, come dimostra un video su TikTok. I fan della saga di Harry Potter sono rimasti confusi da un video di TikTok pubblicato da una fan che conterrebbe una scena inedita di Harry Potter e il calice di fuoco. Il video in questione, postato su TikTok da una certa Kristina Marie Claire, è stato registrato durante la messa in onda di Harry Potter e il calice di fuoco su Syfy. Il video di Claire mostra la sua reazione mentre guarda una delle prime scene del film che l'ha lasciata "di stucco". Nella scena incriminata Harry, Ron, Hermione e il resto di Hogwarts dà il benvenuto ai visitatori ... Leggi su movieplayer Harry Potter - J.K. Rowling dona 1 milione di sterline per l'anniversario della battaglia di Hogwarts

