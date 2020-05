Formula 1, accordo sul Budget Cup (Di martedì 5 maggio 2020) accordo in Formula 1 sul Budget Cup. Ross Brawn: “Limite abbassato a 145 milioni”. ROMA – accordo in Formula 1 sul Budget Cup del 2021. I team hanno trovato l’intesa per abbassare il tetto a 145 milioni di dollari rispetto alla partenza di 175. Una fumata bianca che consente alla Ferrari di rimanere in Formula 1 (almeno per il momento) visto che Liberty Media ha aperto alla possibilità di valutare un ulteriore taglio dei costi anche per l’emergenza coronavirus. L’annuncio di Ross Brawn L’annuncio dell’accordo tra i team è stato dato da Ross Brawn ai microfoni di Sky Sports Uk: “Il messaggio è chiaro – ha detto il direttore generale della Liberty Media citato da La Gazzetta dello Sport – dobbiamo ridurre i costi e per questo abbiamo fatto un altro grosso passo in questa direzione. Siamo ... Leggi su newsmondo Dalla Spagna : accordo Uefa-Eca - coppe europee ad agosto! Ecco la possibile formula (Di martedì 5 maggio 2020)in1 sulCup. Ross Brawn: “Limite abbassato a 145 milioni”. ROMA –in1 sulCup del 2021. I team hanno trovato l’intesa per abbassare il tetto a 145 milioni di dollari rispetto alla partenza di 175. Una fumata bianca che consente alla Ferrari di rimanere in1 (almeno per il momento) visto che Liberty Media ha aperto alla possibilità di valutare un ulteriore taglio dei costi anche per l’emergenza coronavirus. L’annuncio di Ross Brawn L’annuncio dell’tra i team è stato dato da Ross Brawn ai microfoni di Sky Sports Uk: “Il messaggio è chiaro – ha detto il direttore generale della Liberty Media citato da La Gazzetta dello Sport – dobbiamo ridurre i costi e per questo abbiamo fatto un altro grosso passo in questa direzione. Siamo ...

