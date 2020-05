Fisco, nel primo trimestre entrate in crescita a 98,8 miliardi (Di martedì 5 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nel periodo gennaio-marzo 2020, le entrate tributarie erariali ammontano a 98.880 milioni, segnando un incremento di 1.400 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+1,4%). Lo rende noto il ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare, a marzo le imposte indirette hanno fatto segnare una variazione negativa pari a 2.521 milioni (-15,1%), mentre le imposte dirette hanno evidenziato una variazione positiva pari a 304 milioni (+2,2%). Il calo delle imposte indirette e’ principalmente imputabile al risultato dell’Iva sugli scambi interni (-1.488 milioni).Al risultato comunque positivo del trimestre ha contribuito l’andamento, a febbraio, dei versamenti dell’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (+741 milioni) e dell’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei ... Leggi su ildenaro Fisco - nel primo trimestre entrate in crescita a 98 - 8 miliardi

Coronavirus - ecco nel dettaglio tutti i provvedimenti approvati dal Consiglio dei ministri. Riguardano imprese - giustizia - scuola e fisco

Fisco : dalla moratoria alla casa - le novità allo studio nel «decreto Aprile» (Di martedì 5 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nel periodo gennaio-marzo 2020, letributarie erariali ammontano a 98.880 milioni, segnando un incremento di 1.400 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+1,4%). Lo rende noto il ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare, a marzo le imposte indirette hanno fatto segnare una variazione negativa pari a 2.521 milioni (-15,1%), mentre le imposte dirette hanno evidenziato una variazione positiva pari a 304 milioni (+2,2%). Il calo delle imposte indirette e’ principalmente imputabile al risultato dell’Iva sugli scambi interni (-1.488 milioni).Al risultato comunque positivo delha contribuito l’andamento, a febbraio, dei versamenti dell’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (+741 milioni) e dell’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei ...

borghi_claudio : @Noi_Vogliam_Dio Fissa nel senso che bisogna optare fra la semplicità e un fisco come l'attuale con mille deduzioni… - palermo24h : Fisco, nel primo trimestre entrate in crescita a 98,8 miliardi - zazoomnews : Fisco nel primo trimestre entrate in crescita a 988 miliardi - #Fisco #primo #trimestre #entrate - lordbiron13 : Questo governo impone il terrore ai cittadini - CorriereCitta : Fisco, nel primo trimestre entrate in crescita a 98,8 miliardi -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco nel Fisco, nel primo trimestre entrate in crescita a 98,8 miliardi - Ildenaro.it Il Denaro È disponibile il 730 precompilato 2020, nuove spese detraibili: ecco quali

È consultabile sul sito dell’Agenzia dell’Entrate la dichiarazione dei redditi precompilata 2020 dal Fisco. A partire dal 14 maggio, e fino al 30 settembre, si potrà accettare, modificare e inviare il ...

Al via oggi il 730-precompilato, tra slittamenti e nuovi calendari

Prende il via oggi la stagione delle tasse per i contribuenti fai-da-te, vale a dire i lavoratori dipendenti e i pensionati che decidono di utilizzare il 730-precompilato per la Dichiarazione dei redd ...

È consultabile sul sito dell’Agenzia dell’Entrate la dichiarazione dei redditi precompilata 2020 dal Fisco. A partire dal 14 maggio, e fino al 30 settembre, si potrà accettare, modificare e inviare il ...Prende il via oggi la stagione delle tasse per i contribuenti fai-da-te, vale a dire i lavoratori dipendenti e i pensionati che decidono di utilizzare il 730-precompilato per la Dichiarazione dei redd ...