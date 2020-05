Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 4 MAGGIOORE 7.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO CIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI ALTEZZA USCITA A 24TERAMO, PRESTARE ATTENZIONE ANCHE SULLO SVINCOLO DELLA FLAMINIA IN ENTRATA PER LAVORI BREVI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PRENESTINA NEI DUE SENSI ALTEZZA VIA DI TORRENOVA RICORDIAMO CHE OGGI CON L’AVVIO DELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19, LA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO CAMBIA PER GARANTIRE QUANTO PREVISTO DAL DECRETO POTENZIATE LINEE TRENITALIA COTRAL E BUS SERVIZIO ATTIVO FINO ALLE ORE 23:30 RAFFORZATI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO PER EVITARE ASSEMBRAMENTI MANTENERE SEMPRE LA ...