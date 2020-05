Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera | 4 maggio 2020

Leggi su tpi

(Di lunedì 4 maggio 2020), 4Torna questa sera, 4, la trasmissione di Nicola Porro in onda su Rete 4 ed incentrata anche oggi sull’emergenza Coronavirus. Come sempre in studio e in collegamento tanti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, sia dal punto di vista sanitario che da quello economico. Da oggi, infatti, inizia la cosiddetta Fase 2 e molti italiani sono tornati a uscire o hanno ripreso a lavorare. Ma quali sono glididi? Di seguito tutte le. Le notizia di oggi sul Coronavirus in ItaliaCome sempre tanti servizi,e interviste ad esperti per analizzare la difficile situazione legata al Coronavirus nel corso della puntata odierna di, in prima serata su Rete 4. Da oggi, 4, ...