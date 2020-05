CarloCalenda : Questa è un'ottima proposta. La strutturerei così: il 70% dell'utile dichiarato nel 2019, per i mesi compresi da ma… - Capezzone : +++Su @atlanticomag importante intervento di @GiulioCentemero+++ Ecco chi ha fatto leva su paura e dolore per prend… - berlusconi : Credo che molti italiani abbiamo capito, nell’emergenza, che non si può fare a meno della competenza e dell’esperie… - guerrinitorrita : RT @CarloCalenda: Questa è un'ottima proposta. La strutturerei così: il 70% dell'utile dichiarato nel 2019, per i mesi compresi da marzo a… - pbrex668 : RT @CarloCalenda: Questa è un'ottima proposta. La strutturerei così: il 70% dell'utile dichiarato nel 2019, per i mesi compresi da marzo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Impresa per Impresa per la "Montagna" de Il Trono di Spade: solleva 501 kg askanews Fase 2, Confesercenti: 1 milione di imprese ferme

Secondo Confesercenti, la ripartenza della Fase 2 "è a scarto (molto) ridotto" con la maggior parte delle imprese ancora ferme. Restano inattive oltre un milione di impese nel commercio e nel turismo.

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 210.717 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 28.884 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Seco ...

