Fase 2, rischio nuovi casi di contagio. Gismondo: “Probabile un’inversione di rotta” (Di lunedì 4 maggio 2020) Un giorno molto importante oggi per l’Italia: 4 maggio, la data di una nuova ripartenza a distanza di almeno un metro. Con oggi ha avuto inizio la “Fase 2” della gestione dell’epidemia di Coronavirus, un giro di prova per tutti i cittadini che dopo aver dovuto affrontare sine conditio le restrizioni per l’epidemia, oggi giocano un ruolo chiave nella sfida più difficile: la convivenza. Convivere con il Covid-19, riaccendere i motori delle aziende, tornare ad una mobilità sostenuta significa, al principio della Fase 2, essere cauti 2 volte. A riguardo, profonda speranza la nutre una Maria Rita Gismondo dell’Ospedale Sacco di Milano, uno dei primi in Italia a confrontarsi con la minaccia del Covid-19. Un auspicio che viaggia di pari passo alla preoccupazione che le vicissitudini quotidiane possano sopraffare i cittadini facendo ... Leggi su thesocialpost Fase 2 | Ranieri Guerra | “Riprendere con il calcio? Troppo rischioso”

Fase 2 - Napoli si sveglia nella protesta : è rischio polveriera sociale

Fase 2 | 6 principi base dell'OMS per alleggerire il distanziamento sociale

I contesti ad alto rischio come le case di riposo, che in ogni Paese ... uno dei principali problemi riscontrati nella fase 2 di Cina e Singapore. Zone calde come gli aeroporti andranno sottoposti a ...

Coronavirus, pubblicate le linee guida per la ripresa dello sport

Accessi contingentati agli impianti sportivi, rilevazione della temperatura corporea all'ingresso, turni individuali ai macchinari e distanze sociali di almeno due metri da rispettare, sia al chiuso c ...

