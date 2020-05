Esautomotion | aggiornamento settimanale sul piano di buy-back

(Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) –, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 27 al 30 aprile 2020, ha acquistato 4.000 azioni proprie al prezzo medio di 2,0388 euro, per un controvalore pari a 8.155,00 euro. Pertanto, al 4 maggio, la società attiva nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali detiene direttamente 320.000 azioni proprie, pari al 2,44% del capitale sociale. Intanto, sul listino milanese,registra una flessione del 6,59% e si attesta a 1,915 euro.

Ultime Notizie dalla rete : Esautomotion aggiornamento

Teleborsa

(Teleborsa) - Esautomotion, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 27 al 30 aprile 2020, ha acquistato 4.000 azioni proprie al prezzo medio di 2,0388 euro, per un controvalore pa ...MILANO - Il comparto tech ha occupato in forze il segmento Aim di Borsa Italiana - quello dedicato alle società più piccole che accedono al mercato in maniera semplificata e che non è stato esente da ...