Coronavirus, “una scoperta rivoluzionaria”: identificati anticorpi umani che bloccano l’infezione (Di lunedì 4 maggio 2020) Ricercatori dell’Università di Utrecht, dell’Erasmus Medical Center di Rotterdam e dell’Harbour BioMed hanno pubblicato un articolo su Nature Communications, da quale emerge che alcuni anticorpi umani potrebbero essere in grado di bloccare il Coronavirus a livello cellulare. “Questa ricerca si basa sul lavoro svolto in passato dai nostri team sugli anticorpi destinati alla SARS-CoV del 2002/2003, ma i risultati sono stati verificati anche per il nuovo Coronavirus. Abbiamo identificato un anticorpo neutralizzante che ha il potenziale per alterare il decorso dell’infezione nell’ospite“, ha spiegato Berend-Jan Bosch, professore all’Università di Utrecht. “Le caratteristiche di questo anticorpo sono piuttosto interessanti, e suggeriscono che potrebbe mitigare anche malattie causate da altri ceppi di Coronavirus. Il ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : italiani alle prese con insonnia - mal di testa e mal di stomaco - “una grande onda di stress post-traumatico”

Ricercatori dell'Università di Utrecht, dell'Erasmus Medical Center di Rotterdam e dell'Harbour BioMed hanno pubblicato un articolo su Nature Communications, da quale emerge che alcuni anticorpi umani potrebbero essere in grado di bloccare il Coronavirus a livello cellulare. "Questa ricerca si basa sul lavoro svolto in passato dai nostri team sugli anticorpi destinati alla SARS-CoV del 2002/2003, ma i risultati sono stati verificati anche per il nuovo Coronavirus. Abbiamo identificato un anticorpo neutralizzante che ha il potenziale per alterare il decorso dell'infezione nell'ospite", ha spiegato Berend-Jan Bosch, professore all'Università di Utrecht. "Le caratteristiche di questo anticorpo sono piuttosto interessanti, e suggeriscono che potrebbe mitigare anche malattie causate da altri ceppi di Coronavirus.

