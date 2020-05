Coronavirus: Musumeci, ‘abbiamo speranza che a metà maggio riaprano i parrucchieri’ (Di lunedì 4 maggio 2020) Palermo, 4 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo la speranza che a metà maggio i parrucchieri possano riaprire i propri esercizi”. Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci a TgCom24. “La mia regione ha aderito a un documento con cui propiniamo al governo di adottare delle linee generali all’interno delle quali ogni governatore deve potere operare in base alle esigenze specifiche di ogni territorio”, ha aggiunto.L'articolo Coronavirus: Musumeci, ‘abbiamo speranza che a metà maggio riaprano i parrucchieri’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Musumeci chiede a Roma aumento voli e traghetti per la Sicilia

Coronavirus : Musumeci chiede a Roma aumento voli e traghetti per la Sicilia

Coronavirus : Musumeci - 'rientro scaglionato - a marzo centinaia positivi asintomatici' (Di lunedì 4 maggio 2020) Palermo, 4 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo lache a metài parrucchieri possano riaprire i propri esercizi”. Lo ha detto il governatore siciliano Nelloa TgCom24. “La mia regione ha aderito a un documento con cui propiniamo al governo di adottare delle linee generali all’interno delle quali ogni governatore deve potere operare in base alle esigenze specifiche di ogni territorio”, ha aggiunto.L'articolo, ‘abbiamoche a metài parrucchieri’ CalcioWeb.

Regione_Sicilia : Il presidente @Musumeci_Staff parla dei #trasporti per e dalla #Sicilia nella #Fase2 - TV7Benevento : Coronavirus: Musumeci, 'abbiamo speranza che a metà maggio riaprano i parrucchieri'... - Noovyis : (Coronavirus: Musumeci chiede a Roma aumento voli e traghetti per la Sicilia) Playhitmusic - - Noovyis : (Coronavirus: Musumeci chiede a Roma aumento voli e traghetti per la Sicilia) Playhitmusic - - TV7Benevento : Coronavirus: Musumeci chiede a Roma aumento voli e traghetti per la Sicilia... -