Coronavirus e plasma iperimmune, primario De Donno di Mantova: “La cura del sangue funziona” (Di lunedì 4 maggio 2020) Coronavirus e plasma iperimmune, De Donno: “La cura funziona” All’ospedale di Mantova, in collaborazione con il San Matteo di Pavia, si lavora a una possibile terapia per il Coronavirus usando il plasma iperimmune dei pazienti già guariti dal COVID-19. Giuseppe De Donno, direttore di Pneumologia e dell’Unità di Terapia Intensiva respiratoria al Carlo Poma, parla di risultati molto positivi. In un’intervista uscita sul Corriere della Sera il primario racconta di uno dei casi di successo: “In terapia intensiva c’è un ragazzo di 28 anni che si chiama Francesco. Giovedì era in un reparto Covid, venerdì la situazione è precipitata. Abbiamo chiesto al Comitato etico di poter usare il plasma, ci hanno dato il consenso. Dopo 24 ore era già sfebbrato e stava bene, ieri lo abbiamo svezzato dal ventilatore. ... Leggi su tpi Coronavirus - Rezza cauto sugli studi sul plasma : “Non è semplicissimo - bisogna trovare i donatori. Difficile su larga scala”

Coronavirus e plasma iperimmune : la cura del sangue per COVID-19

