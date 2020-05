Conte: “La ripartenza del Paese è nelle nostre mani”. Ma quale ripartenza? (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma, 4 mag – “La ripartenza del Paese è nelle nostre mani. Tocca a noi decidere se vogliamo che sia risolutiva e definitiva. Se vogliamo evitare dolorosi passi indietro adesso più che mai servono collaborazione, senso di responsabilità, rispetto delle regole da parte di tutti. Non è una fase meno complessa di quella che si sta chiudendo, ma finora la risposta della popolazione è stata molto efficace e confido continui ad esserlo”. Così Giuseppe Conte dalle pagine del Corriere della Sera si rivolge agli italiani alla vigilia della cosiddetta fase 2, che inizia oggi. E addossa ai cittadini ogni responsabilità. Il senso del discorso del premier è che da parte sua il governo ha fatto tutto il possibile per ripartire in sicurezza (in verità ben poco, con gran parte delle attività economiche ancora ferme ... Leggi su ilprimatonazionale 1° maggio - Conte : “Lavoro messo a dura prova - chiedo scusa per i ritardi delle indennità”

