CALVI DELL’UMBRIA: ANNULLATE LE MANIFESTAZIONI STORICHE PER LA FESTA DI SAN PANCRAZIO 2020 E I SIGNORINI POSTICIPANO DI UN ANNO (Di lunedì 4 maggio 2020) Il sindaco Guido Grillini: “L’Amministrazione Comunale sta studiando una serie di iniziative che dovranno essere seguite solo ed esclusivamente da casa in diretta Facebook. Saranno eventi minimali ma resterà intatto il significato emotivo per tutti i calvesi”. CALVI DELL’UMBRIA – La tradizionale FESTA patronale dedicata a San PANCRAZIO è stata annullata. A comunicarlo è il sindaco di CALVI dell’Umbria Guido Grillini: Il sindaco Guido Grillini“Sono molto dispiaciuto, ma devo comunicare che la FESTA di San PANCRAZIO, evento che sta molto a cuore a tutti i calvesi, è stata annullata. Siamo nel periodo dell’emergenza del Coronavirus e dobbiamo rispettare le regole. Ho aspettato che fosse emanato l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per vedere se ci fosse stata ... Leggi su laprimapagina Calvi dell’Umbria : Adesso la prevenzione è la priorità

