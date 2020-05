Storia di un campione del passato: la carriera nerazzurra di Javier Zanetti (Di domenica 3 maggio 2020) Il nome di Javier Zanetti è legato fortemente all'Inter. Ora vice presidente del club nerazzurro, l'argentino è diventato negli anni un'icona del Biscione tra numerose presenze e trofei che ne hanno arricchito la carriera dopo tanti anni di sacrifici. Basti pensare che l'avventura del Tractor a Milano è iniziata nel lontano 1995 e proseguita in campo fino al 2014, anno in cui ha concluso l'attività agonistica: con 1114 partite ufficiali disputate, è settimo nella classifica dei calciatori con... Leggi su 90min Storia di un campione del passato : la carriera di Juan Sebastian Veron

Storia di un campione del passato : la carriera di Walter Samuel (The Wall)

Storia di un campione del passato : la carriera di Andrea Pirlo (Di domenica 3 maggio 2020) Il nome diè legato fortemente all'Inter. Ora vice presidente del club nerazzurro, l'argentino è diventato negli anni un'icona del Biscione tra numerose presenze e trofei che ne hanno arricchito ladopo tanti anni di sacrifici. Basti pensare che l'avventura del Tractor a Milano è iniziata nel lontano 1995 e proseguita in campo fino al 2014, anno in cui ha concluso l'attività agonistica: con 1114 partite ufficiali disputate, è settimo nella classifica dei calciatori con...

Carloerba9 : L unica passione per la bicicletta un incontro di destini in una strana storia vai girardengo vai grande campione c… - venividiBilly : Quando vedo questa punizione penso solo alla parola 'redenzione'. Chi conosce la storia di quel momento e quella di… - GarauPina : RT @GoalItalia: Quattro anni fa un’impresa incredibile ?? Il Leicester campione d’Inghilterra ?? Le storie in quella storia… ?? [@EmanueleCo… - IlgiallorossoIt : L'ex difensore della Roma: 'Essere Campione d'Italia con la Roma è stato fantastico perché il club ha pochi scudett… - F1Dimension : #accaddeoggi - 2 maggio 1976, Gran Premio di Spagna. Sul circuito di Jarama andó in scena uno degli episodi più con… -

Ultime Notizie dalla rete : Storia campione Storia di un campione del passato: la carriera nerazzurra di Javier Zanetti 90min Accadde oggi: 1980, Alex Ferguson vince il suo primo campionato

Un 5-0 casalingo contro il già retrocesso Hibernian, datato 3 maggio 1980: partita storica, perché a vincere è l'Aberdeen allenato da Alex Ferguson. Proprio in quel giorno di quarant'anni fa, per la p ...

GdS – Theo Hernandez: “Voglio riportare il nostro Milan dove merita per la sua storia e l’amore dei suoi tifosi”

Theo Hernandez, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, nel quale ha toccato diversi punti sia sulla situazione che stiamo vivendo oggi, sia sul suo rapporto con società e mister ...

Un 5-0 casalingo contro il già retrocesso Hibernian, datato 3 maggio 1980: partita storica, perché a vincere è l'Aberdeen allenato da Alex Ferguson. Proprio in quel giorno di quarant'anni fa, per la p ...Theo Hernandez, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, nel quale ha toccato diversi punti sia sulla situazione che stiamo vivendo oggi, sia sul suo rapporto con società e mister ...