Jada Pinkett Smith: «In quarantena ho capito che non conosco mio marito Will» (Di domenica 3 maggio 2020) Jada Pinkett e Will Smith sono sposati dal 1997 e hanno due figli, Jaden e Willow, 21 e 19 anni. Eppure l’attrice e cantante quarantottenne, in un episodio della serie su Facebook Red Table Talk, ha ammesso che l’isolamento da coronavirus le ha rivelato una verità impressionante: «Non conosco affatto mio marito». Parlando con la figlia Willow e con sua madre, Adrienne Banfield Norris, Jada ha spiegato di aver compreso che la sua idea di Will, e il vero Will, non coincidono: «Sto cercando di dissolvere lo Will ideale per conoscere la persona reale». Leggi su vanityfair Will Smith e Jada Pinkett in crisi : “Non conosco mio marito”

