Gennaro Esposito gateau di patate | la ricetta dello chef a Domenica In

Gennaro Esposito svela la sua ricetta del gateau di patate a Domenica In, preparandola insieme alla padrona di casa Mara Venier. Ripercorriamola insieme.

Deve aver visto la sua amica in netta difficoltà. Ecco allora che Gennaro Esposito, celebre chef e giudice su tv otto del programma Cuochi d’Italia condotto dall’altrettanto famoso Alessandro Borghese, ha deciso di venire in soccorso di Mara Venier e insegnarle a fare un impeccabile gateau di patate. La conduttrice si è infatti recentemente impegnata sui social a preparare un gateau che potesse consolare lei e il suo adorato Nicola Carraro durante questa lunga quarantena. Il risultato non deve aver però convinto l’amico chef che ora interviene a Domenica In per svelare qualche segreto del mestiere.

