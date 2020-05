Wiko View 4 | buona la prova della batteria dello smartphone economico dell’azienda

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 maggio 2020) Il4 è uno dei due esponentiquarta generazioneCollection di, il produttore di“low cost” con sede a Marsiglia, presentando rispetto alla precedente generazione il principale aggiornamento nellada 5000mAh. Abbastanza nello standard il designparte anteriore, con cornici non eccessive a circondare il display da 6.52″ HD+ (a 20:9); per la fotocamera anterioreha scelto l’opzione del notch a goccia. Sulla parte posteriore il produttore ha dato fondo ad un po di estro, presentando un pannello posteriore in simil vetro a ricoprire la colorazione (Cosmic Blue, Cosmic Gold e Cosmic Green) ed offrire effetti prismatici a seconda di come viene colpito dalla luce; le cornici -in plastica- presentano una colorazione a sfumare dalla parte inferiore a quella superiore (nel caso del moCosmic Blue da ...