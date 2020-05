Violenza a Sant’Agata di Militello, picchiata dai familiari una ventenne (Di sabato 2 maggio 2020) Violenza a Sant’Agata di Militello, picchiata dai familiari una ventenne Ancora Violenza in piena emergenza sanitaria globale: una ragazza di vent’anni è stata malmenata dalla madre e dal fratello poiché accusata di condurre una vita “eccessivamente occidentale” e perché rifiutatasi di contrarre matrimonio con un connazionale sconosciuto, scelto per lei dalla famiglia. La Violenza è stata perpetrata a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, ad una ragazza che secondo i congiunti non avrebbe rispetto dei precetti islamici e delle tradizioni. La madre ed il fratello della vittima sono accusati di alcuni reati tra cui maltrattamenti e lesioni. Le segnalazioni sono partire da una perizia fatta in ospedale. Violenza a Sant’Agata di Militello, le intercettazioni La ragazza si era recata al pronto soccorso e qui era ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 2 maggio 2020)a Sant’Agata didaiunaAncorain piena emergenza sanitaria globale: una ragazza di vent’anni è stata malmenata dalla madre e dal fratello poiché accusata di condurre una vita “eccessivamente occidentale” e perché rifiutatasi di contrarre matrimonio con un connazionale sconosciuto, scelto per lei dalla famiglia. Laè stata perpetrata a Sant’Agata di, in provincia di Messina, ad una ragazza che secondo i congiunti non avrebbe rispetto dei precetti islamici e delle tradizioni. La madre ed il fratello della vittima sono accusati di alcuni reati tra cui maltrattamenti e lesioni. Le segnalazioni sono partire da una perizia fatta in ospedale.a Sant’Agata di, le intercettazioni La ragazza si era recata al pronto soccorso e qui era ...

