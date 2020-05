Trenord | massima offerta sui treni «Passeggeri siano responsabili»

giulio_galli : RT @StampaNovara: Trenord, per la Fase 2 da lunedì torna la massima offerta: sulla Novara-Milano corse ogni 30 minuti nelle ore di punta ht… - StampaNovara : Trenord, per la Fase 2 da lunedì torna la massima offerta: sulla Novara-Milano corse ogni 30 minuti nelle ore di pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Trenord massima

Il trasporto pubblico locale come treni, bus e metro sono pronti a ripartire. Da lunedì 4 maggio inizia la “Fase 2”. Non sarà un “liberi tutti” come ricordato dal Premier Conte, ma soltanto un’allenta ...Ulteriori misure di controllo sugli spostamenti e gli arrivi previsti in Campania - oltre all'obbligo generale delle mascherine - sono state varate dal governatore Vincenzo De Luca: le aziende di tras ...