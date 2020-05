Serie A, non è esclusa l’idea di un calendario sulla base dell’anno solare (Di sabato 2 maggio 2020) A Radio Sportiva ha parlato il vicepresidente della FIFA e presidente della CONCACAF Victor Montagliani. “Stiamo seguendo il dibattito che c’è in Italia sulla ripresa della Serie A. Siamo coscienti che queste sono decisioni che devono essere prese a livello domestico: per la prima volta nella vita del calcio moderno forse non è il calcio che decide, ma sono i governi o i responsabili della sanità a decidere di giocare. Noi seguiamo e aiutiamo dove possibile. A livello decisionale ci sono tre livelli: quello domestico sui campionati, di confederazione sulle coppe, e internazionale sulle competizioni delle Nazionali. La situazione è complicata perché in questo le decisioni si prendono di giorno in giorno, di settimana in settimana”. “Avevamo già cominciato a ragionare su come impostare un nuovo calendario dal ... Leggi su calciomercato.napoli Google inserisce Live Non è la d’Urso fra le “serie horror” consigliate

Non Ho mai - la recensione : l'adolescenza di Mindy Kaling in una serie sul confronto tra tradizioni e modernità

