Niente visite agli amici, non sono ‘affetti stabili’: ecco chi potremo vedere dal 4 maggio (Di sabato 2 maggio 2020) Manca davvero poco all’inizio della Fase 2, ma in giro c’è ancora molta confusione su quello che è permesso fare. Chi sono i congiunti e chi gli affetti stabili? Tre giorni fa il viceministro della salute Pierpaolo Sileri ha detto che era possibile far visita agli amici. “Anche un’amicizia è un affetto stabile, se è considerato un amico vero, ovvio, e non è una scusa. Serve il buonsenso, è chiaro”. Poche ore fa da Palazzo Chigi è arrivato il dietrofront. Il quotidiano La Repubblica ha chiarito i dubbi: “Non si potranno vedere gli amici che “non rientrano tra gli stabili legami affettivi” che giustificano gli spostamenti, precisano fonti di governo. Nel testo si precisano i vincoli di parentela ma resta un margine di interpretazione per quanto riguarda gli “stabili legami ... Leggi su bitchyf Coronavirus - nella fase 2 niente visite agli amici

Niente visite agli amici o spostamenti nelle seconde case : cosa si potrà fare dal 4 maggio

Niente visite agli amici - per il governo non sono "relazioni affettive stabili" (Di sabato 2 maggio 2020) Manca davvero poco all’inizio della Fase 2, ma in giro c’è ancora molta confusione su quello che è permesso fare. Chii congiunti e chi gli affetti stabili? Tre giorni fa il viceministro della salute Pierpaolo Sileri ha detto che era possibile far visita. “Anche un’zia è un affetto stabile, se è considerato un amico vero, ovvio, e non è una scusa. Serve il buonsenso, è chiaro”. Poche ore fa da Palazzo Chigi è arrivato il dietrofront. Il quotidiano La Repubblica ha chiarito i dubbi: “Non si potrannogliche “non rientrano tra gli stabili legami affettivi” che giustificano gli spostamenti, precisano fonti di governo. Nel testo si precisano i vincoli di parentela ma resta un margine di interpretazione per quanto riguarda gli “stabili legami ...

Agenzia_Italia : Niente visite agli amici, per il governo non sono 'relazioni affettive stabili' - fanpage : Niente visite agli amici dal 4 maggio, Governo: “Non rientrano tra gli stabili legami affettivi” - Corriere : Palazzo Chigi: non consentite le visite agli amici, niente modulo per lavoro o passeg... - LorenzaBullo : Palazzo Chigi: non consentite le visite agli amici, niente modulo per lavoro o passeggiate - bellavita201 : RT @Corriere: Palazzo Chigi: non consentite le visite agli amici, niente modulo per lavoro o passeg... -