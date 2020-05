Juventus | Marcelo | “Io a Torino con CR7? Fa piacere l’interesse dei tifosi”

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 2 maggio 2020)– Dall’arrivo di Cristiano Ronaldo non passa sessione di mercato senza chevenga accostato alla. Grande amico di, il laterale mancino del Real Madrid rientra puntualmente nella lista dei calciatori in orbita juventina, fino ad ora però senza che dalle voci si passasse alle trattative concrete.esce allo scoperto Si parla ormai da tempo di lui ainsieme a Ronaldo, infatti lo ribadisce anche lui. Ne parla dunque lo stessoin una diretta Instagram con un altro grande ex di Real e Juve, Fabio Cannavaro, al quale sulle indiscrezioni a tinte bianconere risponde chiaramente. Leggi anche: Pogba, “Sky Sport”: nuovi contatti, 2 big in cambio del francese “Da ormai due anni ho sentito dire che ho firmato con la Juve, che avevo la maglia pronta, che non ...