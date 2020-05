Il presidente della Tanzania | Pregate in chiesa | il Coronavirus è satanico e

DaniloToninelli : Come ricordato dal Presidente della Camera @Roberto_Fico il Parlamento italiano è il più attivo d'Europa durante la… - TgLa7 : Se il presidente della #Calabria #JoleSantelli non ritirerà l'ordinanza entro stasera il governo procederà con la… - ItaliaViva : Signor Presidente tocca a lei decidere: se lei sceglierà la strada del populismo, non avrà al suo fianco Italia Viv… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: Le parole del presidente della #Federcalcio polacca a #CasaSkySport ?? - giorgiogaias : RT @jacopo_iacoboni: La frase della presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia (“non esiste un diritto speciale per tempi eccezio… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente della Coronavirus, il presidente della Camera Fico: “Non mi piacciono i passi avanti troppo veloci delle Regioni” Il Secolo XIX Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napol ...

Tommasi: "Concentrati su protocollo medico, serve permettere gli allenamenti individuali"

Il presidente dell'Assocalciatori in diretta su Sky Sport 24: "Conoscevamo già la posizione della Lega Serie A, ma siamo soprattutto concentrati sulla parte del protocollo che riguarda gli allenamenti ...

Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napol ...Il presidente dell'Assocalciatori in diretta su Sky Sport 24: "Conoscevamo già la posizione della Lega Serie A, ma siamo soprattutto concentrati sulla parte del protocollo che riguarda gli allenamenti ...