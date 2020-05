De Luca: “Le ordinanze oramai servono a poco, la fase due è nelle vostre mani” (Di venerdì 1 maggio 2020) Il presidente della Regione Campania De Luca ha concluso il suo intervento social sulla fase due con un appello a tutti i cittadini “Siamo di fronte alla prova più grande adesso. Lunedì c’è stato un via libera in molte zone, ma abbiamo avuto tolleranza per il momento di liberazione. Da oggi è obbligatorio l’uso della mascherina, una sola cosa vi chiedo, di indossarla perché serve a tutelare i vostri cari, non è una misura repressiva. Mi permetto di chiedere ai concittadini di essere consapevoli e responsabili e di aiutarci. Le ordinanze oramai serviranno a poco, serviranno a fare pagare delle ammende, ma non risolveremo il problema. Prima o poi dovremmo arrivare a scongelare tante attività economiche e questo prima o poi arriverà nell’arco di settimane, siamo consapevoli che il successo non è legato ... Leggi su ilnapolista LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Luca Zaia : “Le ordinanze del Veneto non sono in contrasto col DPCM”

All’ospedale di Pozzuoli una “leggerezza” è costata 2 morti e 50 contagi : il focolaio Covid che fa tremare Napoli. Ma De Luca minimizza

