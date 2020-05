1 maggio 1994 | Ayrton Senna muore in un tragico incidente nel Gran premio di San Marino

(Di venerdì 1 maggio 2020), tre volte campione del mondo di Formula 1, scompare l’1a seguito di un terribile schianto al 7° giro del GP di Imola. L’1moriva, a appena 34 anni,, uno dei piloti di Formula 1 piùde e amato di tutti i tempi. Ilweek-end di Imola Nelil corridore passa alla Williams dopo gli anni d’oro alla McLaren dove aveva vinto per tre volte il titolo mondiale. Nelle prime due uscite stagionali,era stato costretto al ritiro mentre l’astro nascente del circus, il tedesco Schumacher, giungeva sempre primo alla bandiera scacchi. Il terzo appuntamento iridato è a Imola, per ildi San. Già il venerdì, durante la sessione di libere, il brasiliano Barrichello volò oltre le barriere di protezione, riportando diverse ferite. Il sabato, poi, ...

