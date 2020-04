Su Facebook arriva la reaction dell’abbraccio (Di giovedì 30 aprile 2020) Facebook ha aggiunto una nuova reaction per mandare degli abbracci virtuali ai propri amici (Fonte: Facebook)Tra le reaction ai post di Facebook, in questi giorni, è comparsa una nuova faccina che simboleggia un abbraccio. Il social network l’ha introdotta per consentire ai suoi utenti di manifestare un sentimento di vicinanza e affetto in questa fase di distanziamento sociale per combattere la diffusione del coronavirus. Si chiama Care la nuova reaction che con la sua paffuta rotondità abbraccia un cuoricino con un’espressione dolce. Si tratta di una reaction temporanea come quella a forma di fiorellino, aggiunta nel 2016 per festeggiare la festa della mamma, o come quella dell’arcobaleno inserita durante il mese del Pride. Care è la nuova reaction che simboleggia un abbraccio (fonte: Facebook)Mantenendo premuto il tasto del “Mi ... Leggi su wired Arriva Messenger Rooms - la nuova videochat della galassia Facebook

Si chiama Care e ha l'aspetto di una faccina che abbraccia un cuore. C'è una versione anche per Messenger. Già disponibile su iOs Tra le reaction ai post di Facebook, in questi giorni, è comparsa una ...

A dirlo è Silvio Brusaferro nella conferenza stampa sull’andamento epidemiologico della pandemia di Covid-19, che aggiunge: “Si è ridotto il numero delle zone rosse: sono 74 comuni in 7 regioni” Dall’ ...

