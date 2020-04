Stasera tutto é possibile Stefano De Martino torna in tv | lascia a casa Belen

Leggi su aciclico

(Di giovedì 30 aprile 2020) La fine della quarantena, se non capitano cataclismi, pare ormai vicina. Il 4 maggio, il premier Cinte ce l’ha promesso, molti vincoli saranno allentati, diverse fabbriche torneranno ad aprire, parecchie attività torneranno a funzionare. Non sarà la “normalità”, si andrà per gradi per evitare un ritorno di fiamma dell’epidemia, ma il piano per la “ripartenza” è ormai ben tracciato. Seandrà bene, anche bar e ristoranti potranno aprire entro fine maggio. Sappiamo che per un certo periodo di tempo, forse lungo, dovremo convivere con il virus, e con scomode mascherine, facendo a gara a evitarci per strada per mantenere il “distanziamento sociale”, ma siamo pronti anche a questo: ci faremo coraggio e ci riusciremo . Inquesto però c’è un settore che sembra completamente ...