Scuola: maturità in presenza, si lavora per tornare tra i banchi a settembre (Di giovedì 30 aprile 2020) Scuola: maturità in presenza, si lavora per tornare tra i banchi a settembre. Non sarà necessaria la mascherina all’esame di stato Gli esami di maturità si svolgeranno in presenza. È quanto annuncia il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, affermando che a breve uscirà l’ordinanza. Il colloquio vedrà il maturando cominciare con un argomento “che gli studenti … L'articolo Scuola: maturità in presenza, si lavora per tornare tra i banchi a settembre proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Maturità e coronavirus - Azzolina : «Gli esami al via il 17 giugno. A settembre si deve tornare a scuola»

Scuola - Azzolina : maturità il 17 giugno

Scuola - gli esami di maturità al via il 17 giugno. Ecco come si svolgeranno e come saranno valutati (Di giovedì 30 aprile 2020): maturità in, sipertra i. Non sarà necessaria la mascherina all’esame di stato Gli esami di maturità si svolgeranno in. È quanto annuncia il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, affermando che a breve uscirà l’ordinanza. Il colloquio vedrà il maturando cominciare con un argomento “che gli studenti … L'articolo: maturità in, sipertra iproviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : 'Gli esami di #maturità si faranno in presenza. Il percorso scolastico sarà considerato di più rispetto agli anni s… - Agenzia_Ansa : #Azzolina, l'esame di #maturità sarà in presenza, a breve l'ordinanza. Saranno interrogati 5 ragazzi in media al g… - Agenzia_Ansa : Azzolina: 'Gli esami di maturità in presenza, c'è l'ok del comitato tecnico-scientifico. Per me grande dolore tener… - AlexioMaini : RT @Corriere: Maturità, come sarà l’esame? No mascherine e 5 studenti al giorno - L0STINEME : ma io con quale coraggio torno a scuola solo per l’orale di maturità quando sono consapevole che dovrò vedere l’intero circo -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola maturità Azzolina: «Maturità 2020 in presenza». Conte: «Scuole ancora chiuse, si riparte a settembre» Corriere della Sera