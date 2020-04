Giro di Lombardia 1996: il colpo di mano e la vittoria netta di Andrea Tafi (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Giro di Lombardia del 1996, segnò l’ascesa di Andrea Tafi tra i big del ciclismo degli anni novanta che fecero sognare i tifosi nelle Classiche Monumento. L’affermazione del campione di Fucecchio sul traguardo di Bergamo, è stata, senza ombra di dubbio, una delle vittorie più belle di quei tempi. Con un’azione da vero fuoriclasse, trionfò con più di due minuti di vantaggio sullo svizzero Fabian Jeker e sul belga Axel Merckx, figlio del più grande di tutti i tempi Eddy, esaltando l’Italia intera. 19 ottobre 1996, novantesima edizione del Giro di Lombardia. Varese-Bergamo, 250 chilometri. Dopo soli 10 chilometri, ecco il primo attacco di giornata, con la fuga di Nicola Panzeri, Stefano Colagè, Daniele Cignali, Pozzi, il russo Viatcheslav Djavanian e lo svedese Michael Andersson. I battistrada riescono a ... Leggi su oasport Giro di Lombardia 1996 : il colpo di mano e la vittoria netta di Andrea Tafi

L’Italia è grande : la leggenda di Gaetano Belloni e i trionfi al Giro di Lombardia prima e dopo la Guerra Mondiale

Il Giro di Lombardia del 1996, segnò l’ascesa di Andrea Tafi tra i big del ciclismo degli anni novanta che fecero sognare i tifosi nelle Classiche Monumento. L’affermazione del campione di Fucecchio s ...

Il sindaco propone aperture prima delle scadenze: «Pochi contagi, non siamo la Lombardia»

Allora sindaco, aprire prima si può? «Secondo noi si se manteniamo le condizioni di sicurezza previste». Livorno non è Bergamo o Brescia, in sostanza... «E la Toscana non è la Lombardia. Anche in base ...

