«E’ nella normalità che ci si organizza per l’emergenza. Bisogna insegnare a pensare in grande» (Di giovedì 30 aprile 2020) Avvenire intervista la filosofa Luigina Mortari. Insegna all’Università di Verona, si occupa da sempre della dimensione interiore dell’essere umano. «Se vogliamo che la nostra anima sappia affrontare le intemperie non possiamo iniziare a prepararla quando siamo già in mezzo al fiume. È nella normalità che ci si organizza per l’emergenza. Ed è nell’educazione che si pongono le basi del lavoro di cura, rivolto a sé stessi e agli altri». Il coronavirus ha messo in crisi il modello che vige in Occidente. Che si fonda «sull’evidenza empirica e sulla misurabilità dei fenomeni». Spiega: «Mentre porta allo scoperto la fragilità e la vulnerabilità caratteristiche della condizione umana, il coronavirus ci costringe ad ammettere l’insostenibilità della nostra vita ... Leggi su ilnapolista Nella normalità gli italiani riescono sempre a dare il peggio di sé

La Rappresentante di Lista : "Nella musica italiana la parità di genere non è ancora la normalità"

