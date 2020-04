Concorso Scuola Straordinario e Ordinario: tutti i posti per Regione e classe di concorso (Di giovedì 30 aprile 2020) Pubblicati i bandi del concorso Scuola StraOrdinario e Ordinario nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 34 del 28-4-2020. In particolare le procedure sono: concorso StraOrdinario Secondaria per il ruolo, 24.000 posti e candidature dal 28 maggio al 3 luglio; concorso StraOrdinario Secondaria per l’abilitazione a tutti coloro che supereranno la prova scritta con almeno 42/60 e candidature dal 28 Maggio al 3 luglio; concorso Ordinario Secondaria, 25.000 posti e candidature dal 15 giugno al 31 luglio. Pubblicato anche il concorso Infanzia e Primaria per un totale di 12.683 posti che consentirà le iscrizioni sempre dal 15 Giugno al 31 Luglio. Diversamente da quest’ultimo, per il quale sono stati resi noti i primi dati ministeriali con la suddivisione per Regione (li trovi qui), per gli altri concorsi Scuola sono stati pubblicate ... Leggi su leggioggi Concorso scuola straordinario 2020 : la prova per posto comune e sostegno

