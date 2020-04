WWF: “La cattura dell’orso M49 è una triste notizia per la conservazione della natura in Italia, mai protagonista di attacchi verso l’uomo” (Di mercoledì 29 aprile 2020) “La cattura dell’orso M49, alias Papillon come affettuosamente ribattezzato dal nostro Presidente Onorario, Fulco Pratesi e subito ripreso dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, è una pessima e triste notizia per la conservazione della natura nel nostro Paese”, si legge in un comunicato stampa del WWF Italia. “Nonostante nelle ultime settimane, dopo il risveglio dal periodo di ibernazione, abbia effettuato alcune intrusioni in baite, malghe ed altri stabili (sempre disabitati), Papillon non si è mai reso protagonista di attacchi o comportamenti pericolosi verso l’uomo, al contrario di quanto avrebbe affermato la Provincia Autonoma di Trento, che oggi spiega che l’intervento è stato reso necessario dal comportamento di M49, pericoloso per l’uomo. L’orso M49 era già stato catturato il 15 luglio 2019 ... Leggi su meteoweb.eu WWF YOUng : “La ripartenza deve essere verde e per il futuro - non per il passato”

"La cattura dell'orso M49, alias Papillon come affettuosamente ribattezzato dal nostro Presidente Onorario, Fulco Pratesi e subito ripreso dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, è una pessima e triste notizia per la conservazione della natura nel nostro Paese", si legge in un comunicato stampa del WWF Italia. "Nonostante nelle ultime settimane, dopo il risveglio dal periodo di ibernazione, abbia effettuato alcune intrusioni in baite, malghe ed altri stabili (sempre disabitati), Papillon non si è mai reso protagonista di attacchi o comportamenti pericolosi verso l'uomo, al contrario di quanto avrebbe affermato la Provincia Autonoma di Trento, che oggi spiega che l'intervento è stato reso necessario dal comportamento di M49, pericoloso per l'uomo. L'orso M49 era già stato catturato il 15 luglio 2019 ...

