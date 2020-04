Uomini e Donne, Gemma contro Tina Cipollari: “Io non sono rifatta” (Di mercoledì 29 aprile 2020) UeD, Gemma Galgani contro Tina Cipollari: “Io non sono rifatta!” Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 29 aprile 2020, abbiamo assistito ad un ulteriore scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. E’ noto ormai che le due non fanno altro che punzecchiarsi durante il corso di tutta la puntata. C’è qualcuno che ha pensato che con il nuovo format le cose sarebbero cambiate e quindi migliorate, ma di fatto così non è stato. La dama e l’opinionista continuano ad intrattenerci con simpatici siparietti. “Io non mi sono rifatta!” le parole urlate da Gemma Galgani in risposta all’accusa mossa da Tina Cipollari nei suoi confronti. Quest’ultima l’avrebbe incolpata di aver ballato davvero male e di non essere riuscita ad imitare la mitica Sophia Loren durante l’esibizione. Uomini e Donne, Tina ... Leggi su lanostratv Uomini e donne bollente : lite tra Gemma e Tina sul décolleté. E la chat si fa erotica

