Roma, Florenzi: «Fonseca allenatore bravissimo, come uomo ancor di più» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Le dichiarazioni di Florenzi sulle prime impressioni al suo arrivo al Valencia e sul feeling con Fonseca, tecnico della Roma Nel corso della chiaccherata in diretta Instagram con Fabio Cannavaro, Alessandro Florenzi ha parlato dell’accoglienza riservatagli al Valencia e del rapporto con i giocatori della Roma e con mister Fonseca. PRIMO ALLENAMENTO IN SPAGNA – «Il primo allenamento mi guardavano e dicevano: “Perché guardi il campo?”. Gli ho risposto che quel campo era più bello dell’Olimpico». VALENCIA – «Umanamente sto facendo un’esperienza bellissima nonostante tutte le difficoltà di questo momento. Mi hanno accolto benissimo, ho dei compagni fantastici, mi hanno inserito bene nel gruppo». RAPPORTO CON Fonseca – «Giuro che ho lasciato buoni rapporti con tutti quanti. Fonseca è un ... Leggi su calcionews24 Florenzi : «Roma-Barcellona? Manolas l’unico che non ci credeva - poi segnò»

