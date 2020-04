Lo studio di RuneScape acquisito per 530 milioni di dollari

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Jagex, lo sviluppatore dell'iconico MMO, è statoper $ 530da Macarthur Fortune Holding (via GamesIndustry.biz).Durante tutto l'anno scorso, Jagex aveva respinto le ipotesi di vendita, ma questo report ha confermato che una società americana era in trattative per agganciare lo sviluppatore. Macarthur Fortune mira a "investire strategicamente in marketing, ricerca e sviluppo per aiutare Jagex a far crescere la base di giocatori per i suoi MMO".Leggi altro...